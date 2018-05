Bundeskanzlerin Merkel beginnt heute einen zweitägigen Besuch in China.

In Peking wird Merkel Gespräche mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li und mit Staatschef Xi führen. Dabei soll es unter anderem um die Handelsbeziehungen, das von den USA gekündigte Atomabkommen mit dem Iran und die Entwicklungen in Nordkorea gehen.



Bei ihrer 11. China-Reise als Bundeskanzlerin will Merkel auch chinesische Künstler und Wissenschaftler als Vertreter der Zivilgesellschaft treffen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International appellierte an Merkel, sich für die Freilassung der chinesischen Künstlerin Liu Xia einzusetzen. Die Witwe des im vergangenen Jahr gestorbenen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo stehe seit 2010 rechtswidrig unter Hausarrest.

