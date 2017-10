Das Bundeskartellamt prüft in einem Verfahren gegen den Deutschen Olympischen Sportbund, ob Werberechte der Athleten in unzulässiger Weise behindert werden.

Das bestätigte die Wettbewerbsbehörde mit Sitz in Bonn. Das Verfahren geht auf eine Beschwerde des Bundesverbandes der deutschen Sportartikel-Industrie zurück. Gegenstand ist eine schon länger umstrittene Vorgabe des Internationalen Olympischen Komitees. Die IOC-Regel 40 verbietet es den Sportlern, in Verbindung mit ihrer Olympia-Teilnahme für ihre persönlichen Sponsoren zu werben.



Die Regel wird in Deutschland vom DOSB überwacht. Sie wurde erlassen, um die Sponsoren des IOC vor Konkurrenz zu schützen. Das Bundeskartellamt überprüft nun, ob die Vorgabe zu restriktiv ist und einen unzulässigen Eingriff in das Recht der Athleten darstellt, sich selbst zu vermarkten.