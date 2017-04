Bundeskongress in Köln

Der Bundeskongress der AfD hat Parteichefin Petry die Unterstützung verweigert.

Die rund 600 Delegierten ließen ihren Antrag nicht zu, mit dem die AfD eine politische Richtungsentscheidung hätte treffen sollen. Petry nannte dies im Anschluss einen Fehler und räumte ihre Niederlage ein. Gleichzeitig kündigte sie an, erst einmal Vorsitzende zu bleiben. Auf die Frage, ob die AfD noch ihre Partei sei, erwiderte sie, sie werde sich die Entwicklung bis zur Bundestagswahl ansehen. Von einem möglichen Spitzenkandidatenteam distanzierte sich Petry.



Die Anti-AfD-Kundgebungen und Demonstrationen in Köln hatten weit weniger Zulauf als von Organisatoren und Polizei erwartet. Sie hatten mit 50.000 Teilnehmern gerechnet. Zur größten Veranstaltung kamen rund 5.000 Demonstranten. Die Polizei hatte große Teile der Kölner Innenstadt bereits gestern am späten Abend abgeriegelt und war mit Wasserwerfern und Reiterstaffeln vor Ort. Nach Angaben des Einsatzleiters versuchten Gewaltbereite mehrfach, die Absperrungen rund um das Tagungshotel der AfD zu überwinden. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, ein Mann wurde vorläufig festgenommen.