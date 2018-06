Der in Köln festgenommene Tunesier hat nach den Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes einen Anschlag neuer Dimension mit einem biologischen Sprengsatz geplant.

BKA-Präsident Münch sagte dem RBB-Inforadio, es habe konkrete Vorbereitungen für eine Bio-Bombe gegeben. Dies sei ein in Deutschland einmaliger Vorgang.



Die Polizei hatte in der Wohnung des 29-Jährigen das Gift Rizin entdeckt. Das Robert-Koch-Institut stuft diese Substanz als potenziellen biologischen Kampfstoff ein. Der Mann hatte bereits damit begonnen, das Gift aus Rizinussamen herzustellen, die er in großen Mengen im Internet bestellt hatte.



Gegen den Verdächtigen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen wegen des dringenden Verdachts eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Außerdem wird wegen des Anfangsverdachts einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.