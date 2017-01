Bundesländer Grüne wollen Abschiebungen nach Afghanistan unter Vorraussetzungen mittragen

Eine Maschine der Fluggesellschaft Meridiana auf dem Frankfurter Flughafen - an Bord sind rund 50 Afghanen, die abgeschoben werden (Archivbild). (AFP / Daniel Roland)

Die Grünen in zehn Landesregierungen sind grundsätzlich bereit, Abschiebungen nach Afghanistan mitzutragen.

In einer gemeinsamen Erklärung machen sie allerdings eine dauerhafte Analyse zur Sicherheitslage in dem Land zur Voraussetzung. Diese habe der Bund zu leisten, der dabei auch die Erkenntnisse von Nicht-Regierungsorganisationen in Afghanistan einbeziehen solle. Unterzeichnet haben das Schreiben alle Landesregierungen mit grüner Beteiligung mit Ausnahme von Niedersachsen.



Das Thema ist in der Partei umstritten: Die Grünen-Bundestagsfraktion hatte Abschiebungen nach Afghanistan zuletzt wegen der unsicheren Sicherheitslage in dem Land kritisiert und einen Stopp verlangt.