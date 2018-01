Hannover 96 hat zwei Fans ein Hausverbot erteilt, die in einem Spiel des Klubs in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz 05 gegnerische Spieler mit Affenlauten rassistisch beleidigt hatten.

Das teilte die Polizei mit. Das Hausverbot für das Stadion in Hannover solle zunächst für zwei Jahre gelten und nach Prüfung von Juristen möglicherweise auf ein bundesweites Stadionverbot ausgeweitet werden. Die Suche nach weiteren Fans, die sich an den Rufen beteiligt hatten, dauere an, teilte der Klub mit. Zwischen sechs und zwölf Personen seien an den Vorkommnissen am 13. Januar beteiligt gewesen, bestätigte Hannover 96 damals.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.