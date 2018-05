Der Hamburger SV kann trotz einer Niederlage weiter auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga hoffen.

Um den erstmaligen Gang in die Zweitklassigkeit noch abzuwenden, muss der HSV aber am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen und der VfL Wolfsburg gleichzeitig zuhause gegen Absteiger 1. FC Köln verlieren. Dann könnten die Hamburger sich am Ende doch noch über die Relegation retten.



Der Tabellenvorletzte verlor am 33. Spieltag bei Eintracht Frankfurt mit 0:3 (0:1). Der VfL Wolfsburg, der zwei Zähler vor den Hamburgern liegt, unterlag mit 1:4 (0:2) bei RB Leipzig.



Definitiv gerettet ist der FSV Mainz 05, der 2:1 (2:1) bei Borussia Dortmund gewann. Auch Hannover 96 muss sich nach dem 3:1 (3:0) gegen Hertha BSC keine Sorgen mehr machen. Der bereits abgestiegene 1. FC Köln verlor 1:3 (1:0) gegen den FC Bayern München.



Schalke 04 siegte 2:1 (2:1) beim FC Augsburg und sicherte sich die Vizemeisterschaft. Der VfB Stuttgart schlug 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0), Werder Bremen und Bayer Leverkusen trennten sich 0:0.

