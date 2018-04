In der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse:

Leverkusen - Stuttgart 0:1,

Wolfsburg - Hamburg 1:3,

Schalke - Mönchengladbach 1:1,

München - Frankfurt 4:1,

Berlin - Augsburg 2:2 und

Freiburg - Köln 3:2.



Köln steht nach der Niederlage in Freiburg als Absteiger fest. In der Zweiten Bundesliga sicherte sich Düsseldorf mit einem Sieg in Dresden den Aufstieg in die Bundesliga.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.