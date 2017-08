Anders als die Münchener Bayern am Freitagabend, die souverän, aber nicht glänzend gespielt hätten, sei der 3:0-Sieg von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg "sehr souverän" gewesen, beurteilte Fußball-Expertin Inka Blumensaat im Saisonauftaktgespräch den Auftritt der Schwarz-Gelben bei den Niedersachsen. Allerdings sei der Gegner auch "sehr schwach" gewesen. Ob darin schon die Handschrift des neuen BVB-Trainers Peter Bosz zu erkennen sei, sei "schwierig zu beurteilen". Man habe aber sehen können, dass es bei den Dortmundern "zusammenpasst und es eine Spielidee gegeben" habe.

Müller beim Torjubel verletzt

Der beim Torjubel im Spiel gegen Augsburg verletzte HSV-Star Nicolai Mueller wird behandelt. (imago sportfotodienst | Michael Schwarz)

Als ihr Bild des Spieltages bezeichnete Blumensaat die Verletzung von HSV-Star Nicolai Müller, der sich beim Jubel über sein 1:0 gegen Augsburg offenbar das Knie verdrehte und ausgewechselt werden musste. "Das passt wieder zum HSV", unkte Blumensaat im Dlf-Gespräch.

Ultras versus DFB

Angesprochen auf die Zugeständnisse des DFB gegenüber den Ultras, meinte Blumensaat, jedenfalls die Ultras von Hansa Rostock begrüßten dieses Angebot. Dies gelte aber nicht unbedingt für alle Fanlager in der Bundesliga. Die 50+1-Regelung und der Versuch der DFL, immer mehr Fernsehgelder zu generieren, blieben weiter Kritikpunkte. "Man sieht, was sich alles angestaut hat", so Blumensaat im Dlf.

