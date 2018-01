Bei der Bundesnetzagentur in Bonn häufen sich Beschwerden über die Deutsche Post.

Eine Sprecherin der Behörde bestätigte einen Medienbericht der "Saarbrücker Zeitung", wonach die Zahl 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen ist - auf 6.100. Laut "Saarbrücker Zeitung" geht es in mehr als der Hälfte der Fälle darum, dass Briefe verspätet oder falsch zugestellt wurden. Die Netzagentur führe dies unter anderem darauf zurück, dass viele Briefkästen nur noch am Vormittag geleert würden und immer seltener an Sonn- und Feiertagen. Viele Menschen hätten den Eindruck, dass montags kaum noch zugestellt werde.



Eine Sprecherin der Deutschen Post erklärte, man nehme die Beschwerden ernst. 94 Prozent der Briefe und 90 Prozent der Pakete erreichten ihre Empfänger aber am nächsten Werktag.



Der Grünen-Politiker Krischer forderte die Bundesregierung auf, der Post - so wörtlich - "Dampf" zu machen. Diese habe beim Briefverkehr immer noch einen öffentlichen Auftrag.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.