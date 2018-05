Die Bundesnetzagentur warnt vor einer neuen Methode des Telefonbetrugs durch Hacker.

Kriminelle dringen neuerdings in Internetrouter ein, um teure Telefon-Ferngespräche aufzubauen und selbst hohe Gebühren dafür zu kassieren. Laut der Agentur wurden innerhalb kurzer Zeitraum mehr als 12.000 Verbindungen zu ausländischen Rufnummern hergestellt. Allein in zwei Fällen entstand durch dieses Router-Hacking ein Schaden von mehr als 50.000 Euro.



Die Netzagentur hat es mittlerweile verboten, dass Netzbetreiber in solchen Fällen Geld an ausländische Vertragpartner überweisen.

