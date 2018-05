FDP-Chef Lindner hat die bayerische Landesregierung davor gewarnt, die Grenze vom Rechtsstaat in Richtung Polizeistaat zu überschreiten.

Die jüngste Großdemonstration in München habe gezeigt, dass das demokratische Immunsystem im Freistaat funktioniere und bei autoritärer Gefahr anschlage, führte Lindner auf dem Bundesparteitag der Freien Demokraten in Berlin aus. Vorgestern hatten 30.000 bis 40.000 Menschen gegen das geplante neue Polizeiaufgabengesetz demonstriert.



Bayerns Ministerpräsident Söder will an der Novelle festhalten. Bei einer CSU-Klausur kündigte er aber an, eine breite Informationskampagne über die neuen Regelungen zu starten. Außerdem solle es eine Kommission geben, die die Umsetzung des Gesetzes begleite und überprüfe. - Kritiker argumentieren, mit dem Gesetz erhalte die Polizei zu weitgehende Befugnisse.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.