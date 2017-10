Die Bundesparteien diskutieren über Folgen der Landtagswahl für die Sondierungen zu einer Jamaika-Koalition.

Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, sie gehe am Mittwoch sehr selbstbewusst in die Gespräche mit FDP und Grünen. Allerdings würden es keine einfachen Beratungen. Die CDU hatte in Niedersachsen das schlechteste Ergebnis seit 1959 erzielt. CSU-Generalsekretär Scheuer sprach von einem Warnsignal. Auch die Grünen erklärten, die Union habe sich nicht stabilisiert, und das werde sich auf die Sondierungen auswirken. FDP-Generalsekretärin Beer betonte dagegen, Bund und Land seien verschiedene politische Ebenen.



SPD-Chef Schulz sagte, er glaube, dass die "schwarze Ampel", also das Jamaika-Bündnis, zustandekomme. Seine eigene Partei sieht er - ungeachtet des Erfolges in Niedersachsen am Anfang einer "Neuaufstellung".