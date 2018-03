Im niedersächsischen Bad Bentheim haben Bundespolizisten neun Flüchtlinge aus dem Irak aus einem verplombten Kühl-Lastwagen befreit.

Unter ihnen seien zwei Frauen und zwei Kinder, teilte die Bundespolizei mit. Weiter hieß es, der Fahrer des ukrainischen Lastwagens habe während einer Pause an einer Autobahnraststätte nahe der niederländischen Grenze Klopfzeichen gehört und den Notruf gewählt. Er sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht an der Schleusung beteiligt. Die Menschen seien offenbar in Frankreich in den Lkw gelangt. Vereinbartes Reiseziel sei Großbritannien gewesen, tatsächlich sei das Fahrzeug aber Richtung Ukraine unterwegs gewesen.



Zwei der Flüchtlinge seien bereits bei den deutschen Behörden registriert gewesen. Die übrigen sieben hätten kein Asylgesuch gestellt und seien deshalb in die Niederlande abgeschoben worden.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.