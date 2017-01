Bundespolizei Personal soll an Südgrenze aufgestockt werden

Logo der Bundespolizei (Peter Kneffel/dpa)

Mit einer geplanten Verdoppelung ihrer Personalstärke an der deutschen Südgrenze richtet sich die Bundespolizei auf einen dauerhaften Flüchtlingszustrohm ein.

Im Grenzabschnitt zwischen Lindau am Bodensee und Freilassing nahe Salzburg solle die Zahl der ständig stationierten Einsatzkräfte in den nächsten Jahren auf mehr als 1.100 aufgestockt werden, erklärte ein Sprecher in Rosenheim. Er kündigte zudem an, ab Sommer zwei weitere Inspektionen der Bundespolizei in Freilassing und Kempten einzurichten.