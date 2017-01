Bundespräsident Gauck trifft Hollande in Paris

Bundespräsident Joachim Gauck spricht während seiner Rede zum Ende seiner Amtszeit. (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit fliegt Bundespräsident Gauck heute zu einem zweitägigen Besuch nach Paris.

Im Élysée-Palast trifft er mit dem französischen Präsidenten Hollande zusammen, der ebenfalls bald aus dem Amt scheidet. Am Donnerstag soll Gauck die Ehrendoktorwürde der Sorbonne-Universität verliehen werden. Zu diesem Anlass will der Bundespräsident eine Rede zum deutsch-französischen Verhältnis halten. Danach nimmt Gauck zusammen mit Außenminister Ayrault an einer Sitzung der Académie Française teil, die sich um die Pflege der französischen Sprache bemüht.