Der Zeitpunkt von Frank-Walter Steinmeiers Reise ins Baltikum ist nicht zufällig gewählt und die Idee dazu soll von ihm selbst stammen. Der 23. August 2017 - 78 Jahre nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt, der die Eigenstaatlichkeit aller baltischen Länder beendete; 28 Jahre nach der hunderte Kilometer langen Menschenkette durch das gesamte Baltikum, die einen wichtigen Markstein auf dem Weg in die neue Unabhängigkeit darstellte. Der Bundespräsident stellte die Bedeutung dieses Tages in den Mittelpunkt seiner heutigen Rede in der estnischen Hauptstadt Tallinn.

Doch einen einfachen Stand hat der Bundespräsident hier nicht. Und das liegt nicht zuletzt an seinem Vorgänger Joachim Gauck. Der war beliebt bei den Bürgern des Baltikums, die Gründe liegen auf der Hand: Gaucks Lebensgeschichte hat Parallelen zu den Biographien der baltischen Bürger in der Zeit der sowjetischen Besatzungszeit. Und wenn Gauck sich zu Russland äußerte, benutzte er klare Worte. Und Steinmeier?

Ruf des Russlandverstehers

Der war bekanntermaßen bis vor kurzem noch Außenminister, Krisendiplomat auch in der Kommunikation mit Russland in der Ukraine-Krise. Dass der noch vergangenes Jahr die NATO für ihr "Säbelrasseln" gegenüber Russland kritisierte, hat ihm - ob zu Recht oder Unrecht - mal wieder den Ruf des Russlandverstehers eingebracht.

Dem wollte Steinmeier entgegenwirken in seiner Rede - und es ist ihm gelungen. Zum Teil jedenfalls. Seine Worte, die an Russland gerichtet waren, waren klar und deutlich. Die Annexion der Krim erkenne er nicht an, militärische Drohszenarien an den baltischen Grenzen kritisierte er ebenso wie die verdeckte Einmischung mit hybriden Mitteln und gezielte Desinformation von russischer Seite. Den Balten sicherte er die Unterstützung Deutschlands zu.

Erinnerung an Leid, durch Russland ausgelöst

Aber: Steinmeier versuchte sich auch an einer Gratwanderung gegenüber dem großen Nachbarn im Osten, versuchte, die Erzählung vom 23. August zu interpretieren als eine Erzählung, die sich nicht gegen Russland richtet. Aber wie soll das gehen? Die Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt ist aus Sicht der Balten eine Erinnerung an Leid, das durch Russland ausgelöst wurde - ebenso wie die konsequente Westintegration der baltischen Staaten auch immer gegen Russland ging.

Und mehr als ein Vierteljahrhundert später ist das Misstrauen nicht geringer geworden, zuletzt bekanntermaßen eher größer. Und wie der Beistand, den der Bundespräsident zusicherte über das bisherige Engagement im Rahmen der Nato hinaus aussehen kann, blieb offen.

Unbestimmt und wieder ganz Diplomat

Und dann ist da noch die eigene Vergangenheit Steinmeiers als Weggefährte von Gerhard Schröder. Energiepolitik ist im Zusammenhang mit russischem Gas eben ein Politikum in den baltischen Staaten. Nachfragen nach Schröders Engagement beim russischen Rohstoffkonzern mit Kreml-Nähe, Rosneft, ließ Steinmeier auf dieser Reise aber kategorisch unbeantwortet. Und bei Nachfragen nach umstrittenen Gaspipeline-Projekten verwies der Bundespräsident lediglich darauf, dass man solche Projekte nur in Übereinstimmung mit EU-Recht durchführen würde. Da blieb Steinmeier unbestimmt, war wieder ganz Diplomat.

Dennoch: An diesem Tag, der den Balten stärker in Erinnerung ist als den meisten Deutschen, die Vergangenheit mit der neuerdings wieder krisenhaften Gegenwart zu verknüpfen, kam bei den Gastgebern gut an. Steinmeiers Griff in die Geschichte war also insgesamt ein guter - auch wenn die Gratwanderung noch etwas holprig geriet.