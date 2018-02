Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Sanktionen gegen Nordkorea wegen der atomaren Bedrohung strikt anzuwenden.

Er sei davon überzeugt, dass der Dialog mit Pjöngjang nur dann zum Ziel führen könne, wenn der größtmögliche Druck mit Strafmaßnahmen verbunde bleibe, erklärte Steinmeier in Tokio. Die nukleare Bedrohung durch Nordkorea habe dramatisch zugenommen. Die Weltgemeinschaft müsse in dieser Frage geschlossen zusammenstehen.



In der japanischen Hauptstadt war Steinmeier mit Premierminister Abe zusammengekommen. Morgen wird auch US-Vizepräsident Pence in Tokio erwartet.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.