Bundespräsident Putin gratuliert und lädt Steinmeier nach Moskau ein

Der designierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, (dpa / Kay Nietfeld)

Der russische Präsident Putin hat dem künftigen Bundespräsidenten Steinmeier zu seiner Wahl gratuliert.

Das Präsidialamt in Moskau teilte mit, Putin habe die Hoffnung geäußert, dass sich die deutsch-russischen Beziehungen weiterentwickelten. Er habe Steinmeier zudem zu einem Besuch in der russischen Hauptstadt eingeladen. - Der noch amtierende Bundespräsident und frühere DDR-Bürgerrechtler Gauck hat Russland in seiner fünfjährigen Amtszeit nicht besucht.



Mit Blick auf US-Präsident Trump erklärte Steinmeier in der ARD, er sei offen für Gespräche - auch mit "schwierigen Partnern". In seiner Dankesrede im Bundestag hatte Steinmeier zu einem "mutigen Blick in die Zukunft" aufgerufen. Deutschland sei in stürmischen Zeiten für viele Menschen zu einem "Anker der Hoffnung" geworden.



Am Mittag hatte die Bundesversammlung Steinmeier mit großer Mehrheit zum Bundespräsidenten gewählt. Der SPD-Politiker war als gemeinsamer Kandidat von Union und SPD angetreten, unterstützt von Grünen und FDP. Die Amtsübergabe ist für den 22. März geplant.