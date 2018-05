Bundespräsident Steinmeier hat an die Bürger appelliert, mit Mut gegen Antisemitismus anzugehen. Alle Zugewanderten wollten in Deutschland ein Zuhause finden, ob Juden oder Muslime, ob Gläubige oder Nicht-Gläubige. Das werde aber nicht möglich sein, wenn sich Antisemitismus breit mache, sagte Steinmeier im ARD-"Bericht aus Berlin".

Antisemitismus zerstöre die Heimat für alle. Er beobachte eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaften. Das sei eine Gefahr für die Demokratie. Deshalb sehe er seine Aufgabe als Bundespräsident inzwischen vor allem darin, sich um den Erhalt der Demokratie zu kümmern.



Steinmeier äußerte sich auch zu den Vorfällen in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen in Baden-Württemberg. Was dort passiert sei, sei von Bedeutung, weil es dabei auch um das Vertrauen der Menschen in die unabhängige Justiz gehe, betonte das Staatsoberhaupt. Es sei nicht hinnehmbar, dass die Polizei an der Durchführung ihrer Aufgaben durch Gewalt oder Drohungen gehindert worden sei. Man sollte aber nicht gleich von einem Staatsversagen sprechen.



Insgesamt habe er den Eindruck, dass die Bereitschaft gewachsen sei, die Debatte über Migration ehrlicher zu führen, meinte Steinmeier.

