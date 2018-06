Bundespräsident Steinmeier hat sich besorgt über den Zustand der transatlantischen Beziehungen geäußert.

Von den USA, der Führungsnation des westlichen Bündnisses, gingen derzeit "Erschütterungen" aus, sagte Steinmeier bei einer Feier zum 95. Geburtstag des deutschstämmigen ehemaligen US-Außenministers Kissinger im Schloss Bellevue. Das Bündnis stehe in Frage, solange Amerika zwischen einer kooperativen internationalen Ordnung und seinem Eigeninteresse keine Verbindung mehr erkenne. Schon während Kissingers Amtszeit in den 70er Jahren habe die Welt ihre Probleme nicht ohne Amerika, und erst recht nicht gegen Amerika lösen können. Das gelte noch heute. Statt über den Zustand der Beziehungen zu klagen, müsse nun aber in die Verbindung über den Atlantik investiert werden, forderte Steinmeier.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.