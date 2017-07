Kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat Bundespräsident Steinmeier die Politik von US-Präsident Trump kritisiert.

Wenn jeder nur nach dem besten Deal suche, verlören am Ende alle, sagte Steinmeier in einem Interview zweier Stuttgarter Zeitungen. Die außenpolitische Strategie Trumps bereite ihm Kopfzerbrechen. Er sei sehr besorgt wegen dieser Veränderungen. Zugleich forderte Steinmeier die Europäer zu Geschlossenheit auf. Jetzt sei der Zeitpunkt für die Entscheidung, entweder Mitspieler am Schachbrett der internationalen Politik zu sein, oder nur eine Spielfigur.