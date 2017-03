Der neue Bundespräsident Steinmeier ist in einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat vereidigt worden.

Die offizielle Amtseinführung fand im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes in Berlin statt. In seiner Antrittsrede sagte Steinmeier, alte Gewissheiten seien ins Wanken geraten. Für die Türkei stehe viel auf dem Spiel, aber auch für Europa. Niemand wolle mit Hochmut und Besserwisserei auf die Türkei schauen. Steinmeier forderte den türkischen Präsidenten Erdogan auf, die Erfolge seines Landes der vergangenen Jahre nicht aufs Spiel zu setzen. Erdogan solle die Zitat - "unsäglichen Nazi-Vergleiche" beenden und den Rechtsstaat, die Freiheit von Medien und Journalisten respektieren. Steinmeier appellierte an die türkische Regierung, den deutsch-türkischen Journalisten Yücel freizulassen.



Zuvor dankten Bundestagspräsident Lammert und die amtierende Bundesratspräsidentin Dreyer Steinmeiers Vorgänger Gauck und wünschten dem neuen Bundespräsidenten eine erfolgreiche Amtszeit. Gauck sagte, das beglückende Demokratiewunder präge bis heute Deutschland. Frieden und Demokratie könnten gelingen, weil man sie wolle. Man dürfe sich nicht vor den Zitat - "bösen Trollen fürchten, die im Internet Hass und Niedertracht säten". Man brauche eine Bürgergesellschaft, die Einheimische und Zugewanderte im Dialog vereine.



Später wird das neue Staatsoberhaupt dann mit militärischen Ehren im Park von Schloss Bellevue begrüßt.