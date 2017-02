Bundespräsident Unabhängiger Kandidat Hold für Direktwahl

Der Kandidat der Freien Wähler für das Amt des Bundespräsidenten, Alexander Hold (dpa / picture alliance / Sven Hoppe)

Der Kandidat der Freien Wähler bei der Bundespräsidentenwahl, Hold, hat für eine Direktwahl des Staatsoberhaupts geworben.

Es sorge für Politikverdrossenheit, wenn im Hinterzimmer über das Amt entschieden werde, sagte der frühere Richter im Deutschlandfunk. Deutschland könne sich die Direktwahl des Bundespräsidenten leisten, weil dieser im Gegensatz zu anderen Ländern der Demokratie nicht gefährlich werden könne. Nach seiner Einschätzung würde ein Populist ohnehin keine Mehrheit bei einer Direktwahl bekommen, sondern es allenfalls in die Stichwahl schaffen, meinte Hold.



Der Nachfolger von Bundespräsident Gauck wird am Sonntag von der Bundesversammlung gewählt. Er tritt sein Amt am 18. März an. Dem gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD, Steinmeier, ist eine große Mehrheit sicher.