Bundespräsidentenkandidat der Linken Butterwegge on tour

Der emeritierte Sozialwissenschafts-Professor Christoph Butterwegge startet in diesen Tagen seinen Wahlkampf als Kandidat für das Bundespräsidentenamt. Er tritt für die Linkspartei an und will vor allem mit sozialen Themen punkten. Der Ex-Sozialdemokrat gilt allerdings als chancenlos.

Von Anke Petermann