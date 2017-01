Bundespräsidentenwahl Bundesaußenminister Steinmeier auf Werbetour

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). (afp/)

Der Kandidat von Union und SPD für das Bundespräsidentenamt, Außenminister Steinmeier, beginnt heute seine Vorstellungstour in den Bundesländern.

Zunächst wird der 61-Jährige im Brandenburger Landtag erwartet. In seinem Wahlkreis im Havelland hat Steinmeier seit 2009 zweimal ein Direktmandat für die SPD geholt. Anschließend reist er nach Niedersachsen, zu Besuchen in der Staatskanzlei und im Landtag. In Hannover hatte Steinmeier 1993 als Medienreferent beim damaligen Ministerpräsidenten Schröder seine politische Karriere begonnen. - Der Nachfolger des scheidenden Bundespräsidenten Gauck wird am 12. Februar in der Bundesversammlung gewählt.