Bundespräsidentenwahl Bundesaußenminister Steinmeier auf Werbetour

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). (afp/)

Der gemeinsame Kandidat von Union und SPD für das Bundespräsidentenamt, Außenminister Steinmeier, stellt sich seit heute in den Bundesländern vor.

Erste Station des 61-Jährigen war der Landtag in Brandenburg. Das Land sei in den vergangenen Jahren zu seiner Heimat geworden, sagte Steinmeier, der seinen Wahlkreis im Havelland hat. Anschließend wollte er nach nach Niedersachsen weiterreisen. Dort hatte 1993 seine politische Karriere begonnen, als Medienreferent beim damaligen Ministerpräsidenten Schröder.- Der Nachfolger des scheidenden Bundespräsidenten Gauck wird am 12. Februar in der Bundesversammlung gewählt.