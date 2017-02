Bundespräsidentenwahl Glückwünsche aus dem Ausland für Steinmeier

Der designierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach der Wahl auf dem Weg zum Rednerpult. (picture alliance / Bernd Von Jutrczenka/dpa)

Staats- und Regierungschefs aus dem Ausland haben dem künftigen Bundespräsidenten Steinmeier zu seiner Wahl gratuliert.

Russlands Präsident Putin ließ mitteilen, er habe die Hoffnung, dass sich die deutsch-russischen Beziehungen weiterentwickelten. Außerdem lud er Steinmeier nach Moskau ein. Der noch amtierende Bundespräsident und frühere DDR-Bürgerrechtler Gauck hatte Russland in seiner fünfjährigen Amtszeit nicht besucht. Glückwünsche kamen auch vom britischen Außenminister Johnson sowie aus Rom vom italienischen Regierungschef Gentiloni. Österreichs Präsident van der Bellen betonte die enge Freundschaft mit Deutschland. Der griechische Ministerpräsident Tsipras sprach von einer Nachricht der Hoffnung.



In der ARD kündigte Steinmeier am Abend an, US-Präsident Trump "mit aller Deutlichkeit" auf die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen hinzuweisen. Er sei offen für Gespräche - auch mit "schwierigen Partnern". Gestern Mittag hatte die Bundesversammlung Steinmeier mit großer Mehrheit zum Bundespräsidenten gewählt. Die Vereidigung findet voraussichtlich am 22. März statt.