Bundespräsidentenwahl Glückwünsche für Steinmeier und eine Einladung von Putin

Glückwünsche für Frank-Walter Steinmeier nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten. (picture alliance / Rainer Jensen/dpa)

Der künftige Bundespräsident Steinmeier hat nach seiner Wahl durch die Bundesversammlung zahlreiche Glückwünsche aus dem Ausland erhalten.

EU-Ratspräsident Tusk schrieb dem ehemaligen Bundesaußenminister, er sehe den weiteren Beiträgen Deutschlands zum europäischen Projekt erwartungsvoll entgegen. Russlands Präsident Putin lud Steinmeier nach Moskau ein und betonte sein Interesse, "den konstruktiven Dialog" fortzusetzen.



Aus Washington liegt noch keine Reaktion vor. Mit Blick auf US-Präsident Trump erklärte Steinmeier in der ARD, er sei offen für Gespräche - auch mit "schwierigen Partnern". In seiner Dankesrede im Bundestag hatte Steinmeier zu einem "mutigen Blick in die Zukunft" aufgerufen. Deutschland sei in stürmischen Zeiten für viele Menschen zu einem Anker der Hoffnung geworden.



Am Mittag hatte die Bundesversammlung Steinmeier mit 931 von 1.239 gültigen Stimmen zum Nachfolger von Joachim Gauck gewählt. Der SPD-Politiker war als gemeinsamer Kandidat von Union und SPD angetreten, unterstützt von Grünen und FDP. Die Amtsübergabe ist für den 22. März geplant.