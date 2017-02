Bundespräsidentenwahl Kirchen werben für Zusammenhalt

Gottesdienst in der St.-Hedwigs-Kathedrale, der katholischen Bischofskirche in Berlin. (dpa / picture alliance / Andreas Schoelzel)

Vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten haben die christlichen Kirchen zu Zusammenhalt aufgerufen.

Der Leiter des Kommissariats der Katholischen Bischöfe, Jüsten, erinnerte die Mitglieder der Bundesversammlung an die Kraft des Glaubens und die christlichen Gebote. Diese seien nicht nur Richtschnur für das persönliche Leben, sondern auch das berufliche Handeln. Wenn ein Mindestmaß an moralisch verantworlichem Verhalten nicht von allen gelebt werde, drohe die Basis der Demokratie zu zerfallen. Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dutzmann, wünschte dem künftigen Bundespräsidenten den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Auch ein Staatsoberhaupt bleibe ein Mensch mit Stärken und Schwächen.



Vor der Bundesversammlung kommen deren Mitglieder noch einmal in ihren Fraktionen zusammen. Die Große Koalition hat den früheren Außenminister Steinmeier als Kandidaten für die Nachfolge von Bundespräsident Gauck nominiert. Seine Wahl gilt als sicher. Auch die Grünen und die FDP haben Zustimmung signalisiert. Union und SPD verfügen zusammen über 923 der insgesamt 1.260 Stimmen, notwendig sind 631. Neben Steinmeier treten vier weitere Kandidaten an.