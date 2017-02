Bundespräsidentenwahl Merkel und Seehofer werben für Steinmeier

Frank-Walter Steinmeier (SPD), flankiert von CSU-Chef Horst Seehofer und der CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel (dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld)

Die CDU-Vorsitzende Merkel und CSU-Chef Seehofer haben in den eigenen Reihen um Unterstützung für die Wahl des früheren Außenministers Steinmeier zum Bundespräsidenten geworben.

Die Bundeskanzlerin erklärte Teilnehmern zufolge in einer Sitzung der Unionsfraktion der Bundesversammlung, Steinmeier sei der Sozialdemokrat, dem sie zutraue, Deutschland gut zu vertreten. Seehofer rief dazu auf, dem Vorschlag für den Kandidaten der Großen Koalition zu folgen. Steinmeier, der als Gast in die Unionssitzung kam, betonte, dass er den Bürgern Mut machen wolle. Demokratie vertrage keine Resignation. SPD-Fraktionschef Oppermann erklärte, Steinmeier werde eine große Mehrheit bekommen. Er sei ein Glücksfall für das Amt.



Der neue Bundespräsident wird morgen in Berlin von der Bundesversammlung gewählt. Zwar treten Linkspartei, AfD, Freie Wähler und Piraten jeweils mit eigenen Kandidaten an, Steinmeier dürfte aber bereits im ersten Wahlgang gewählt werden. Union und SPD haben zusammen 923 Stimmen, also weit mehr als die notwendigen 631. Außerdem haben auch Grüne und FDP Zustimmung zu Steinmeier signalisiert.