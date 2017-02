Bundespräsidentenwahl Steinmeier will Verunsicherung der Menschen entgegenwirken

Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender (Rainer Jensen, picture alliance / dpa)

Vor der Bundespräsidentenwahl hat der Kandidat der Großen Koalition, Steinmeier, eine zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft beklagt.

Auf einem Empfang der SPD in Berlin sagte der ehemalige Außenminister, er stelle sich darauf ein, dass Krisen und Konflikte von außerhalb nicht ferngehalten werden könnten. Wörtlich plädierte Steinmeier dafür, "das Gespräch der Gesellschaft mit sich selbst" neu zu organisieren. Zuvor hatten die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel, und CSU-Chef Seehofer in einer Sitzung der Unionsfraktion der Bundesversammlung um Unterstützung für Steinmeiers Wahl zum Staatsoberhaupt geworben.



Der Nachfolger von Bundespräsident Gauck wird morgen in Berlin von der Bundesversammlung gewählt. Linkspartei, AfD, Freie Wähler und Piraten treten jeweils mit eigenen Kandidaten an. Union und SPD haben jedoch zusammen 923 Stimmen, also weit mehr als die notwendigen 631. Damit dürfte Steinmeier bereits im ersten Wahlgang gewählt werden.