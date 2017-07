Der Bundesrat hat auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mehr als 100 Tagesordnungspunkte abgearbeitet.

Die letzte parlamentarische Hürde nahm unter anderem das Gesetz zur Öfnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Verabschiedet wurde auch eine Grundgesetzänderung, mit der extremistische Parteien künftig von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden können. In Kraft treten können zudem das Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet sowie die Regelungen zur Überwachung von Messenger-Diensten und zur Ausweitung von Online-Durchsuchungen. Außerdem sollen die Renten in Ost- und Westdeutschland bis 2025 komplett angeglichen und die Betriebsrenten gestärkt werden. Die Länderkammer beschloss auch, die Ausbildungen in der Alten- Kranken- und Kinderkrankenpflege stärker zu bündeln. Der Bundesrat verständigte sich auch auf härtere Strafen für Wohnungseinbrüche.