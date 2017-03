Der Bundesrat hat der Lockerung des Baurechts in Innenstädten zugestimmt.

Demnach ist es künftig in sogenannten urbanen Gebieten erlaubt, dichter und höher zu bauen als in Wohn- und sogenannten Mischgebieten. Auch der Lärmpegel darf in den urbanen Gebieten höher sein. Bundesbauministerin Hendricks sagte, man wolle kompakte, nachhaltige Städte mit Arbeitsplätzen und kurzen Wegen.



Die Bundesregierung geht davon aus, dass pro Jahr in Deutschland rund 350.000 neue Wohnungen entstehen müssen.