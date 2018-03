Der Bundesrat berät heute über eine Initiative zur Verschärfung des Waffenrechts.

Nach einem Vorschlag des Landes Hessen soll künftig niemand eine Waffe besitzen dürfen, der als Extremist bei einer Verfassungsschutzbehörde bekannt ist.

Der Vorstoß zielt unter anderem auf die sogenannten Reichsbürger.



Außerdem befasst sich die Länderkammer mit der Ausbildungsförderung sowie mit dem Personalmangel in der Pflege. In einer zur Abstimmung stehenden Entschließung wird die Einführung von Personaluntergrenzen für alle Stationen und Notaufnahmen in Krankenhäusern verlangt.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.