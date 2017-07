Der Bundesrat hat einer Grundgesetzänderung zugestimmt, mit der extremistische Parteien künftig von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden können.

Die Länderkammer schloss sich dem Votum des Bundestags einstimmig an. Über den Entzug der staatlichen Unterstützung muss allerdings in jedem Einzelfall das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung können die Maßnahme lediglich beantragen. Die Grundgesetzänderung wurde auf den Weg gebracht, nachdem der Versuch, die rechtsextreme NPD zu verbieten, zum zweiten Mal gescheitert war.



Außerdem billigte der Bundesrat die schrittweise Angleichung der Renten in Ost und West bis zum Jahr 2025. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, sprach von einem wichtigen Tag für die ostedeutschen Länder.