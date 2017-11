Der neue Präsident des Bundesrats, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, hat in seiner Antrittsrede in der Länderkammer ein "Europa der Vielfalt" gefordert.

Zur Eröffnung der Bundesratssitzung sagte der SPD-Politiker, Freiheit bedeute nicht Ausgrenzung, sondern Offenheit, Toleranz und Mitmenschlichkeit. Dabei dürfe man sich nicht von Populisten provozieren lassen. Mit Blick auf die AfD rief Müller die Parteien in Deutschland dazu auf, sich keine politischen Themen diktieren zu lassen. Eine Minderheit dürfe nicht die Debatten durch gezielte Provokationen dominieren.



Müller forderte darüber hinaus eine gerechtere Verteilung des Wohlstands in Deutschland. Dies gelte insbesondere für die Menschen in Ostdeutschland. Es dürfe nicht sein, dass diese als erste von Strukturveränderungen betroffen seien.