Die Bundesregierung will die Digitalisierung auch bei kleineren Unternehmen vorantreiben.

Sie sollen zum Ausbau gigabitfähiger digitaler Infrastrukturen angeregt werden. Dies schreibt der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Machnig, in einem Beitrag für die Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post". Unter anderem sollten Gigabit-Gutscheine an kleine und mittlere Unternehmen sowie Einrichtungen wie Schulen oder Arztpraxen vergeben werden. Im neuen Weißbuch "Digitale Plattformen" regt die Bundesregierung nach Machnigs Angaben zudem ein EU-weites Beschwerdemanagement an, damit Nutzer rechtswidrige Inhalte melden können und Plattform-Anbieter diese löschen.