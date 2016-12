Bundesregierung Dobrindt fordert Schaffung eines Bundesdigitalministeriums

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) (picture alliance / dpa / Stephanie Lecocq)

Bundesverkehrsminister Dobrindt fordert die Gründung eines Digitalministeriums.

Der CSU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", es gehe darum, sich an an die Spitze in der neuen digitalen Weltordnung zu kämpfen. Dabei könne man sich keine Reibungsverluste oder Parallelstrukturen leisten. Derzeit ist die Zuständigkeit für die Digitale Agenda der Bundesregierung auf das Innen-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Bildungsministerium verteilt.