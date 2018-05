Die Bundesregierung bedauert, dass US-Präsident Trump das geplante Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un abgesagt hat.

Ein Dialog auf höchster Ebene wäre ein wichtiger Schritt zur Deeskalation auf der koreanischen Halbinsel, sagte ein Regierungssprecherin in Berlin. Man rufe Pjöngjang deshalb auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der in Ansätzen geknüpfte Dialogfaden wieder aufgenommen werden könne. Es sei Nordkorea, das durch die völkerrechtswidrige Entwicklung von Atomwaffen und entsprechenden Trägersystemen die Spannungen auf der Halbinsel verursacht habe, erklärte die Sprecherin. Daher unterstütze Deutschland das Ziel der internationalen Gemeinschaft einer vollständigen, unumkehrbaren und überprüfbaren Denuklearisierung des Landes. Bis dies erreicht sei, müsse der internationale Druck auf Pjöngjang aufrechterhalten werden.



Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, hatte den abgesagten Gipfel zuvor als Dämpfer für US-Präsident Trump gewertet. Die Ankündigung, das Treffen würde eine Wende in dem Konflikt bringen, habe zu keinem Zeitpunkt auf einer nüchternen Basis beruht, sagte der CDU-Außenpolitiker im Deutschlandfunk. Denn es habe von nordkoreanischer Seite niemals die Bereitschaft zu Konzessionen beim Atomprogramm gegeben. Die Annahme, ein neuer amerikanischer Präsident könne ganz schnell etwas erreichen, habe sich als Naivität erwiesen. Röttgen betonte, tatsächlich hätten sich beide Länder nie richtig angenähert.



Die chinesische Regierung appellierte an die USA und Nordkorea, Kompromisse zu suchen. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, Peking hoffe, dass sich beide Seiten in der Mitte träfen. Die Entschärfung der Lage auf der koreanischen Halbinsel sei hart erarbeitet worden und die Beilegung des Konflikts sei eine seltene historische Chance. Konkret verwies der Sprecher darauf, dass US-Präsident Trump die Möglichkeit eines späteren Treffens erwähnt hat.



Trump hatte das für den 12. Juni in Singapur geplante Treffen mit Kim gestern abgesagt, was international mit Bedauern und Sorge aufgenommen wurde. Nordkorea hat inzwischen signalisiert, dass es weiter zu Gesprächen mit den USA bereit ist.

