Bundesregierung Einigung über Details bei Gesetz zu Lohngleichheit

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, SPD (Imago/ Jens Jeske)

In der Bundesregierung gibt es offenbar eine Einigung über den Gesetzentwurf von Familienministerin Schwesig zur Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach ist vorgesehen, dass Frauen in Firmen mit mehr als 200 Beschäftigten Informationen darüber verlangen können, was Männer in gleichwertigen Positionen verdienen. Unternehmen ab 500 Mitarbeitern sollen verpflichtet werden, Verfahren zur Überprüfung und Herstellung von Lohngleichheit einzuführen. Die Neuregelung war bisher in der Unionsfraktion umstritten. Fraktions-Vize Fuchs hatte von nicht akzeptablen bürokratischen Hürden gesprochen.



Der Entwurf soll morgen vom Kabinett verabschiedet werden. Ein weiteres Thema in der Ministerrunde ist der Einsatz der Bundeswehr im westafrikanischen Mali. Er soll von bisher bis zu 650 auf maximal 1.000 Soldaten ausgeweitet werden.