Die Bundesregierung hat mit einem Festakt das 70. Jubiläum der Sozialen Marktwirtschaft gewürdigt.

Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, die Soziale Marktwirtschaft sei das Fundament des wirtschaftlichen Erfolgs in Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, sie stehe für Wachstum und Wohlstand. Sowohl Altmaier als auch Merkel betonten die Herausforderung, die durch die Digitalisierung entstanden sei. Die Bundeskanzlerin nannte als Beispiel erneut die künstliche Intelligenz. In diesem Forschungsgebiet sei Deutschland nicht an der Spitze der Bewegung. Sie kritisierte auch, dass vor allem in der digitalen Wirtschaft immer weniger Unternehmen tarifgebunden seien. Gewerkschaften und Sozialverbände kritisierten, die Soziale Marktwirtschaft halte heute ihr Wohlfahrtsversprechen nicht mehr ein.

