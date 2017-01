Bundesregierung Flüchtlinge sollen bald wieder nach Griechenland abgeschoben werden

Ein Kind spielt in einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos im Schnee (Archivbild) (STR / AFP)

Die Bundesregierung will schon bald wieder Asylbewerber nach Griechenland abschieben.

Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Damit würde die Bundesregierung einer Empfehlung der EU-Kommission zur Rückkehr zum sogenannten Dublin-System folgen, laut dem Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem Land stellen, in dem sie zuerst EU-Boden betreten. Wegen Mängeln im griechischen Asylsystem hatte Deutschland Abschiebungen nach Griechenland 2011 ausgesetzt.



Die Organisation Pro Asyl übte Kritik an den Plänen der Bundesregierung: Die Maßnahme werde dem Asylsystem in Griechenland einen zusätzlichen Schlag versetzen. Der Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks in Athen sagte der "FAZ", im Winter könnten ohnehin keine Flüchtlinge nach Griechenland zurückgeschickt werden. Derzeit seien dort viele Lager in schrecklichem Zustand.