Bundesregierung "Keine Hinweise auf Deutschlandbesuch von Erdogan"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (Archivbild) (AFP / Ozan Kose)

Die Bundesregierung hat keine Hinweise darauf, dass der türkische Präsident Erdogan zu einem Wahlkampfauftritt nach Deutschland kommt.

Das Auswärtige Amt erklärte in Berlin, eine Besuchsabsicht müsse rechtzeitig mitgeteilt werden. Das sei bisher nicht geschehen.



Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass Erdogan im März in Nordrhein-Westfalen auftreten wolle, um für die umstrittene Verfassungsänderung in seinem Land zu werben. Daraufhin verlangten unter anderem Innenminister Jäger und der CDU-Politiker Bosbach, dies zu verhindern. Bosbach sagte im Deutschlandfunk, alle politischen und rechtlichen Möglichkeiten müssten dazu ausgeschöpft werden.



Die Türkische Gemeinde in Deutschland appellierte an die hier lebenden wahlberechtigten Türken, beim Referendum im April gegen die Verfassungsänderung zu stimmen. Sie würde die Türkei zur Autokratie führen, sagte der Bundesvorsitzende Sofuoglu im Deutschlandfunk.