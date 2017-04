Die Bundesregierung will angesichts der steigenden Zahl an Berufspendlern die Wege für einen schnellen Fahrradverkehr ausbauen.

Verkehrs-Staatsekretär Barthle sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, der Bund fördere die Radschnellwege im laufenden Jahr mit zusätzlichen 25 Millionen Euro. Es handele sich um kleine Fahrradautobahnen für jene, die ohne Ampeln und Kreuzungsverkehr schneller zur Uni oder zur Arbeit wollten.



Gestern hatte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung bekanntgegeben, dass die Zahl der Berufspendler in Deutschland auf einen neuen Höchstwert gestiegen sei. Demnach fuhren im vergangenen Jahr 60 Prozent aller Beschäftigten regelmäßig vom Wohnort in eine andere Gemeinde zur Arbeit.



Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung warnte vor einer Gefährdung der körperlichen und seelischen Gesundheit durch das Pendeln. Die IG Bau forderte, durch bezahlbares Wohnen auch in Metropolen und Ballungsräumen der Entwicklung gegenzuwirken.