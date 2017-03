Die Bundesregierung hat den Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Erdogan kritisiert.

Eine Gleichsetzung der deutschen Politik mit der des Nationalsozialismus sei absurd und deplatziert, sagte Regierungsprecher Seibert in Berlin. Dies führe zu einer Verharmlosung der Menschheitsverbrechen, die die Nazis begangen hätten. Seibert betonte, derzeit gebe es zwischen Berlin und Ankara tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten, über die man reden müsse. Der Bundesregierung liege viel an einem guten Verhältnis zur Türkei. Mit Blick auf die Diskussion über Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland erklärte Seibert, diese seien innerhalb von Recht und Gesetz möglich.



Nach der Absage von Wahlkampfreden türkischer Minister hatte Erdogan von Methoden wie in der Nazi-Zeit gesprochen. Zudem deutete er an, selbst nach Deutschland reisen zu wollen. Man solle nicht versuchen, ihn daran zu hindern.