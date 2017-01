Bundesregierung Recht auf befristete Teilzeit geplant

Andrea Nahles (picture allince /dpa /Kay Nietfeld)

Arbeitnehmer in Deutschland sollen das Recht auf eine zeitlich befristete Verringerung ihrer Arbeitszeit bekommen.

Das sieht ein Referentenentwurf von Bundesarbeitsministerin Nahles, SPD, vor. Für Menschen, die zeitlich begrenzt ihre Arbeitszeit verringern möchten, solle sichergestellt werden, dass sie nach der Teilzeitphase wieder zum ursprünglichen Umfang ihrer Tätigkeit zurückkehren können, heißt es in dem Papier. Union und SPD hatten das in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Bisher ist es so, dass man zwar ein Recht darauf hat, weniger zu arbeiten, etwa, weil man einen kranken Angehörigen pflegen muss. Danach besteht aber bislang kein gesetzlicher Anspruch darauf, wieder genausoviel zu arbeiten wie vorher.