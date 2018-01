Die Bundesregierung hat die Rüstungsexporte an die am Jemen-Krieg beteiligten Länder gestoppt.

Nach Angaben eines Sprechers erteilt der Bundessicherheitsrat ab sofort keine Genehmigungen mehr. Union und SPD hatten dies in den Sondierungsgesprächen vereinbart. Der Bundessicherheitsrat koordiniert die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesregierung und ist für die Genehmigung von Rüstungsexporten zuständig.



Das Verbot gilt unter anderem für Saudi-Arabien, das im Jemen eine Allianz anführt, die seit 2015 gegen die schiitischen Huthi-Rebellen kämpft. Saudi-Arabien gehört zu den wichtigsten Empfängerländern deutscher Rüstungsexporte.



Zur Allianz gehören auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Bahrain, Kuwait, Marokko, Sudan und Senegal. Für Jordanien, das ebenfalls Teil des Bündnises ist, gilt eine Ausnahmeregelung. Am vergangenen Sonntag hatte Bundesverteidigungsministerin von der Leyen bei einem Besuch in dem Land die Fortsetzung der deutschen Rüstungsförderung angekündigt.

