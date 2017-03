Ein in Deutschland einsitzender Terrorverdächtiger kann in Kürze nach Tunesien abschoben werden.

Bundesinnnenminister de Maizère bestätigte im ARD-Fernsehen, dass die notwendigen Papiere aus Tunis nun vorliegen. Die Verhandlungen seien erfolgreich gewesen, sagte der CDU-Politiker. Die tunesischen Behörden werfen dem 36-jährigen Mann vor, 2015 an dem Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis beteiligt gewesen zu sein. Der Verdächtige saß bereits von September bis November des vergangenen Jahres in Auslieferungshaft. Wegen fehlender Unterlagen wurde er wieder freigelassen. Anfang Februar wurde der Mann bei einer Razzia in Hessen erneut festgenommen.