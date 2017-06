Die Bundesregierung hat offiziell Wahlkampfauftritte ausländischer Regierungsmitglieder drei Monate vor Wahlen oder Abstimmungen in ihren Ländern grundsätzlich verboten.

Das Auswärtige Amt informierte nach eigenen Angaben alle diplomatischen Vertretungen in Berlin in einer Verbalnote über diese neue Praxis. Damit soll verhindert werden, dass innenpolitische Konflikte im Zusammenhang mit Wahlen oder Referenden nach Deutschland getragen werden. Ausgenommen von den neuen Regeln sind Regierungsmitglieder von EU-Staaten. Gestern hatte es von Seiten der Türkei heftige Kritik gegeben, weil die Bundesregierung einen öffentlichen Auftritt von Präsident Erdogan untersagte. Erdogan wollte den G20-Gipfel in Hamburg nutzen, um vor Anhängern zu sprechen.